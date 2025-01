Adeyemi-Napoli, contatti diretti con Dortmund ed agenti. Romano svela le cifre

Il Napoli viste la difficoltà a trovare un accordo con il Manchester United per ingaggiare Alejandro Garnacho, ha riattivato la pista col Borussia Dortmund che porta a Karim Adeyemi.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, svela i termini della trattativa su X: "Sembra che Napoli e Borussia Dortmund stiano discutendo di un pacchetto dal valore di 45/50 milioni di euro per Karim Adeyemi. Contatto diretto tra i club avvenuto oggi, come rivelato in esclusiva. Anche il Napoli ha contattato l'entourage del giocatore per discutere i termini del contratto".