Affari a un passo dalla chiusura: possibili due esclusioni tra i convocati

"Potrebbero esserci due novità nei convocati per Firenze. Si tratta di due calciatori che, per ragioni di calciomercato, potrebbero restare fuori dal match in programma domani allo stadio Artemio Franchi".

A scriverlo è il quotidiano Corriere dello Sport oggi in edicola che conferma come il mercato del Napoli sia ormai già entrato nel vivo con diverse operazioni vicine alla conclusione: "Il primo nome escluso per Firenze potrebbe essere quello di Michael Folorunsho ormai promesso sposo dei Viola. L'affare tra le due società è andato in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Già contro il Venezia, l'ex centrocampista del Verona non andò nemmeno in panchina per un problema fisico. L'altro calciatore che potrebbe restare fuori è Alessio Zerbin il quale è molto vicino al trasferimento al Venezia".