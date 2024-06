Ag. Cheddira: "Piace a molti club, ma la priorità va al Napoli! Andrà in ritiro"

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ancora non abbiamo sentito nessuno del Napoli perché avevano altre priorità. Walid ha fatto un campionato importante in crescendo, avrà attirato l’attenzione di diversi club in Italia ed all’estero, ma la priorità va data al Napoli. E’ felicissimo di poter andare in ritiro con Conte, sarà un’opportunità importante per il ragazzo. Realizzerà un suo sogno, è un giocatore predisposto al sacrificio ed al lavoro".