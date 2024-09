Ag. Contini: "Stava per partire, c'era pure il Palermo ma ognuno fa le sue scelte..."

“È stata una buona finestra di mercato. Siamo contenti del lavoro svolto”. Così a TuttoMercatoWeb Vincenzo Pisacane fotografa il mercato della sua agenzia ( GEV).

La nota stonata: Contini è rimasto al Napoli, poteva andare a giocare per trovare continuità.

“Si. E mi è dispiaciuto non avergli trovato spazio. Era in ballo fino all’ultimo con una società che però non ha fatto in tempo a fare un’uscita”.

C’era anche il Palermo per sostituire Gomis…

“Si. Mi è stato chiesto, ma poi hanno fatto altre scelte. Ognuno è libero di poter scegliere quello che vuole”.

Serie A: il Napoli può pensare allo Scudetto?

“Antonio Conte è sinonimo di garanzia. Ha vinto ovunque sia stato. Non voglio gufarlo, sono napoletano. So che ha in mano una squadra importante e che dai suoi calciatori tirerà fuori il meglio”.