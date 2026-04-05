Alisson: "Restare a Napoli sarebbe un sogno! De Bruyne? Lo ammiravo da bambino..."

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L’impatto con il Napoli, l’emozione del Maradona e il rapporto con i campioni: Alisson Santos si racconta in un’intervista a Repubblica, tra presente e ambizioni future. Il brasiliano ripercorre il suo arrivo: “Non me lo aspettavo, giocavo poco allo Sporting. È una grande opportunità di vita e carriera, qui sto imparando tanto con un allenatore super e compagni di alto livello”. Fondamentale il lavoro con Antonio Conte: “Mi ha aiutato fin dal primo giorno, spiegandomi come dare il massimo”.

Indimenticabile anche il primo impatto con il Maradona: “L’atmosfera era incredibile, feci subito una videochiamata per mostrarla. È speciale giocare in uno stadio che porta il nome di Maradona”. Poi l’emozione di condividere il campo con De Bruyne: “Lo ammiravo da bambino, ora gioco con lui. Devo imparare ogni giorno”. Infine il futuro: “Restare a Napoli è un sogno, ma conta lavorare”. E sul numero 27: “È la mia data di nascita”.