Napoli su Alajbegovic? C'è un altro club in pole per il talento bosniaco
Il Milan si muove con decisione sul mercato internazionale e mette nel mirino Kerim Alajbegovic, talento classe 2007 del Salisburgo. Secondo il Corriere dello Sport, i rossoneri hanno già inviato i propri scout in Galles per monitorare da vicino il trequartista, protagonista con la Bosnia nella qualificazione mondiale.
Sul giocatore c’è anche l’interesse del Napoli, oltre a quello della Roma, ma il club rossonero sembra intenzionato a spingere sull’acceleratore. L’idea è quella di proseguire sulla linea verde, investendo su un profilo giovane ma già di grande prospettiva. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta sostenibile per un talento che unisce qualità tecniche e margini di crescita. Il Milan punta su di lui a prescindere dal sistema di gioco, convinto che “il talento debba venire prima dei moduli”. Una sfida di mercato che coinvolge anche il Napoli.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro