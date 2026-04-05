Rinnovo Anguissa, Il Mattino: la trattativa potrebbe arenarsi prima di fine stagione

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Il presente chiama, ma il futuro resta incerto per Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli, ancora senza rinnovo, potrebbe essere arrivato a un bivio secondo quanto riportato da Il Mattino. La trattativa per il prolungamento avrebbe subito un rallentamento e “ci si potrebbe arenare prima della fine della stagione”. Il club continua a considerarlo un elemento importante, ma “importante non fa rima con intoccabile”.

Intanto, però, c’è il campo: Anguissa sarà titolare contro il Milan e Antonio Conte è stato chiaro con lui: “Il futuro è adesso”. Un messaggio diretto per concentrarsi solo sulla sfida del Maradona, rimandando ogni discorso sul contratto.