Allan si trasferisce in Brasile: sarà un nuovo giocatore del Botafogo

Allan Marques Loureiro, noto semplicemente come Allan, si trasferisce in Brasile. L'ex centrocampista del Napoli dopo le esperienze all'Everton e in Qatar all'Al-Wahda torna a casa sua: sarà un nuovo giocatore del Botafogo. Ad annunciarlo è lo stesso club brasiliano attraverso un comunicato sui canali social ufficiali.

️️🇧🇷 Botafogo sign former Napoli and Everton midfielder Allan… ahead of Thiago Almada, next signing set to be made official.



Almada will become Botafogo player on €20m deal from Atlanta Utd. pic.twitter.com/JanFAXcjpH