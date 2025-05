Ultim'ora Allegri rifiuta l'Arabia, Romano annuncia: "Aspetta il Napoli o un altro club italiano"

Il futuro di Antonio Conte è ancora incerto: nonostante abbia un contratto con il Napoli fino al 2026/27, il tecnico azzurro non è sicuro di rimanere e farà sapere la sua scelta al termine del campionato. Intanto pare che la società abbia già preso contatto con alcuni possibili sostituti, su tutti il nome di Massimiliano Allegri è quello che circola di continuo. A riferire le ultime è il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube tramite Matteo Moretto:

"Vi diamo due piste per Massimiliano Allegri: è sicuramente uno degli obiettivi per una delle panchine prestigiose dell’Arabia Saudita, ma recentemente ha voluto mettere in stand-by quest’opzione sapendo che ci sono delle possibilità di tornare ad allenare in Italia. Una delle panchine su cui vogliamo mantenere la massima attenzione è il Napoli, perché a fine stagione De Laurentiis si siederà ad un tavolo con Antonio Conte per capire quale strada prendere in futuro. Intanto Allegri continua a dire di no a proposte arabe perché vuole aspettare di capire se si può concretizzare un suo ritorno in Italia”.