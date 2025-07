Altri due rinforzi in attesa di Osimhen per definire il budget per il bomber

Tra esattamente dieci giorni è in programma il raduno a Castel Volturno, prima della partenza per il primo dei due ritiri estivi a Dimaro, ed il Napoli ci arriverà con almeno quattro volti nuovi accontentando Antonio Conte anche sulle tempistiche del mercato estivo oltre che sul livello degli acquisti. Dopo gli ingaggi di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il Napoli sta stringendo per il difensore centrale - che il tecnico vuole avere dall'inizio per impostare un lavoro anche tattico oltre che di preparazione atletica - e per il primo dei due esterni che ha programmato di acquistare in questo mercato estivo. L'obiettivo è portarli alle visite mediche la prossima settimana. Certo, poi il programma prevede anche l'arrivo di un vice-Di Lorenzo, un centravanti e un sesto centrocampista per completare il reparto, ma - seppur a ritmo diverso - si procede anche per gli altri ruoli.

E' fatta per Lang

La giornata di ieri ha portato all'accordo definitivo. Il Napoli ha ottenuto cifre leggermente più basse (25mln di euro più 2 di bonus) rispetto ai 30mln più bonus richiesti, inserendo una percentuale sulla futura rivendita intorno al 10%. Già quest'oggi può partire lo scambio di documenti per formalizzare l'operazione e fissare così le visite mediche (probabilmente al termine delle vacanze e per l'inizio del raduno). A sbloccare l'operazione la volontà del Napoli ma anche del giocatore, che ha spinto moltissimo e stavolta, rispetto a gennaio, è riuscito a far avvicinare le due società anche con alcune rinunce personali.

Toccato il muro dei 30mln per Beukema

Ci siamo, come detto, anche per il centrale difensivo, priorità da sempre di Antonio Conte per avere un co-titolare con Rrahmani e Buongiorno da alternare nelle tante competizioni. Il Napoli, con i bonus, ha toccato quota 30mln di euro, il Bologna nel frattempo ha chiuso anche per Vitik per sostituirlo, e l'operazione è ormai in definizione, come previsto considerando la forte volontà del difensore che da tempo ha un accordo per un contratto da 3mln di euro a stagione. Poi col Bologna si riparlerà di Ndoye (il Napoli deve ancora definire l'accordo col giocatore) prima di far partire realmente la trattativa.

L'attesa per gli altri rinforzi

Servirà tempo invece per le altre caselle. Al di là di Ndoye (con l'alternativa Chiesa in prestito sullo sfondo). non ci sono stati passi in avanti per Juanlu Sanchez: Manna ha l'accordo col giocatore e non rilancia col Siviglia, così come per il centravanti. Per Nunez il club partenopeo non si avvicina ai 60mln chiesti dal Liverpool per un giocatore fuori dal progetto. Alti anche i 35mln più bonus dell'Udinese per Lucca che però ha un ingaggio più basso. Ieri - come rivelato da Tmw - ci sono stati contatti anche con l'entourage di Kean che ha una clausola da 52mln. Il budget però dipenderà anche da Osimhen e dalle cessioni.