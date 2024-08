Altro che Osimhen: il Chelsea ha 43 giocatori in rosa per un valore di oltre un mld!

vedi letture

Altro che Osimhen. Non c'è posto. Oltre 40 giocatori per un valore complessivo superiore al miliardo di euro secondo il sito specializzato Transfermarkt. Dopo i numerosi (e costosi) acquisti delle ultime stagioni, il Chelsea si ritrova una rosa extralarge e dunque una serie di esuberi da dover 'sfoltire', occasioni di mercato per le altre squadre in giro per il mondo. Lo riporta Sky Sport.

Non certo la miglior situazione per il nuovo allenatore, Enzo Maresca, che si ritrova tra le mani una rosa di 43 giocatori. Quest'estate (finora) sono arrivati Dewsbury-Hall, Jorgensen, Kellyman, Veiga, Wiley, Guiu e Adarabioyo per un esborso totale di 112.5 milioni, mentre in uscita si registrano le cessioni di Maatsen, Hall, Hutchinson, Sarr e Thiago Silva per 101 milioni totali, oltre a Gilchrist in prestito. Partenze che, inevitabilmente, sono destinate ad aumentare visti i numerosi esuberi.