Ambrosino, dall'eurogol in U21 al sogno Serie A: affare quasi fatto

in gol con l'U21, Giuseppe Ambrosino, classe 2003, reduce dai cinque gol in Serie B nel corso della sua avventura in prestito al Frosinone, è figlio di questa terra, è un prodotto del vivaio, uno dei giovani di maggior talento che ha già l'età dei grandi per imporsi finalmente in Serie A dopo una lunga rincorsa. Il sogno, uno dei tanti, si può realizzare presto.

Questa può essere l'estate del grande salto, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il Cagliari è già avanti, Ambrosino seguirebbe Guido Angelozzi che lo aveva portato al Frosinone e ora è pronto a richiederlo di nuovo al Napoli per la sua nuova avventura in Sardegna. Ora è tempo di vacanze, poi si penserà al futuro. L'agente lavora per lui. L'obiettivo, dopo una lunga gavetta, Como, Cittadella, Catanzaro, Frosinone, è imporsi in Serie A