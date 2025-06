Nunez-Lucca, Sky: richiesta Liverpool alta, accordo più semplice con l'Udinese! Le cifre

Il Napoli è al lavoro per rinforzare l’attacco e ha messo nel mirino due nomi: Darwin Nunez del Liverpool e Lorenzo Lucca dell’Udinese. L’uruguaiano piace molto ad Antonio Conte, ma l’operazione è complicata per via delle alte richieste dei Reds, che chiedono tra i 60 e i 65 milioni di euro più bonus, oltre a un ingaggio vicino ai 5 milioni annui. Nonostante un primo approccio cordiale, la trattativa appare difficile da concretizzare senza una significativa apertura da parte del Liverpool o del giocatore.

Più concreta e percorribile invece la pista che porta a Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano rappresenta un’opzione più sostenibile sia dal punto di vista economico sia tecnico, con una valutazione che si aggira attorno ai 35 milioni di euro più bonus. La dirigenza azzurra continua i contatti per cercare di chiudere l’affare, ritenendo Lucca compatibile con il progetto di Conte. In caso di mancato accordo con Nunez, il Napoli è pronto a virare definitivamente sull’ex Pisa e Ajax. A riportarlo sul proprio sito è Gianuca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.