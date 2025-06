Ambrosino, spunta altro club di Serie A! Sky: piace ad una neopromossa

Il gol con l'Italia Under 21 è solo l'ultima perla di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 e autentico gioiellino del vivaio azzurro. Reduce da una stagione in prestito al Frosinone, dove ha messo a segno cinque reti in Serie B, il giovane talento napoletano sembra finalmente pronto per il grande salto nel calcio che conta. Ambrosino, considerato uno dei prospetti più interessanti sfornati dal vivaio partenopeo negli ultimi anni, ha l'età giusta per imporsi in Serie A dopo una gavetta importante tra Como, Cittadella, Catanzaro e Frosinone. Il suo sogno di affermarsi nel massimo campionato italiano potrebbe presto diventare realtà. Questa potrebbe essere l'estate decisiva per la sua carriera. Il Cagliari sembrerebbe essere in vantaggio nella corsa all'attaccante. Un fattore chiave è la presenza di Guido Angelozzi, il dirigente che lo aveva già portato al Frosinone e che ora vorrebbe riaverlo con sé per la sua nuova avventura in Sardegna.

Nelle ultime ore, però, si è fatta avanti anche la Cremonese, anch'essa pronta a scommettere sul talento di Ambrosino per la prossima stagione di Serie A. A riferirlo è Sky Sport. L'obiettivo del giovane attaccante è chiaro: dopo anni di prestiti e di esperienza accumulata, è il momento di dimostrare il suo valore nel palcoscenico più prestigioso del calcio italiano. Il Napoli osserva interessato, consapevole di avere in casa un patrimonio importante che potrebbe fruttare, in un modo o nell'altro, per il futuro del club. Sarà la Serie A la prossima tappa di Giuseppe Ambrosino? Lo scopriremo presto.