Orgoglio Flamengo, ma il Bayern si impone e cala il poker: sfiderà il PSG ai quarti

Non sono mancate certo le emozioni tra Flamengo e Bayern Monaco, quarta partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Alla fine l'hanno spuntata i tedeschi, ma non è stata certo una passeggiata. L'inizio, per la verità, lascia pensare a un match dallo svolgimento simile a PSG-Inter Miami. Dopo 9 minuti, infatti, la formazione bavarese è già in vantaggio di 2 reti: prima un'autorete di Pulgar sblocca il punteggio e poi il solito Kane raddoppia.

Al 33' l'ex Roma e Fiorentina Gerson rianima i brasiliani ma, 4 minuti prima dell'intervallo, Goretzka ristabilisce la distanza di sicurezza. Il Flamengo non ci sta a gettare la spugna e, beneficiando di un calcio di rigore 10 minuti dopo l'inizio della ripresa, realizza il 2-3 con Jorginho. Al 73' Kane realizza il suo secondo gol della serata e quarto del Bayern e chiude la sfida. Il punto esclamativo sul match: tedeschi ai quarti dove troveranno l'inarrestabile PSG di Luis Enrique, rossoneri fuori a testa alta.