Amrabat di nuovo importante per la Fiorentina? L'annuncio di Palladino in conferenza

Vigilia di Conference League per la Fiorentina, che ripartirà il suo cammino nella terza coppa europea per importanza dopo la sconfitta contro l'Olympiacos nella finale di Atene dello scorso maggio. In conferenza stampa l'allenatore Raffaele Palladino ha parlato di Amrabat, titolare col Parma e obiettivo di mercato del Napoli.

"Ho parlato con lui come con tutti. Mi piace farlo. Ho un grande rapporto di stima e di dialogo con lui, è concentrato sulla Fiorentina ed è a disposizione per domani. Vedremo se partirà dall'inizio, è concentratissimo e fa parte del gruppo della Fiorentina. Se scenderà in campo darà tutto".