A centrocampo c'è anche Amrabat! Romano: "Il Napoli s'è informato, è una delle opzioni"

C'è un nome nuovo per la mediana del Napoli, a caccia di occasioni interessanti per completare il reparto a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, il Napoli ha chiesto le condizioni per virare su Sofyan Amrabat, una delle diverse opzioni per il centrocampo.

Anche Scott McTominay resta una delle possibilità per il Napoli, anche se il Manchester United continua a chiedere un pacchetto complessivo da 30mln di euro. La decisione è attesa nei prossimi giorni, ma la priorità resta quella di concludere l’affare Lukaku con il Chelsea per consegnare il nuovo centravanti ad Antonio Conte.