Anguissa giocatore chiave per Conte: Napoli pronto a far scattare opzione per il rinnovo

Il Napoli vuole trattenere Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Camerun, che oggi compie 29 anni, è considerato un giocatore chiave nel progetto di Antonio Conte. Per questo motivo, riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, la società partenopea è pronta a far scattare l'opzione per prolungare il suo contratto fino al 2027.

#Napoli want to keep Frank #Anguissa: he is considered a key-player in Antonio #Conte’s project. So Napoli are ready to trigger the option to extend his contract until 2027. #transfers