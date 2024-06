Bari a caccia di attaccanti: tra le varie opzioni due portano al Napoli

Secondo il Quotidiano di Puglia per rinforzare il reparto offensivo piacciono anche altri due profili oltre ai napoletani.

Non solo Lorenzo Sgarbi e Giuseppe Ambrosino, entrambi di proprietà del Napoli, per rinforzare il reparto offensivo del Bari che ripartirà da quel Giuseppe Sibilli che è stato fra i più positivi nella passata stagione. Il primo, più del secondo, è un obiettivo del club pugliese che però solo nei prossimi giorni inizierà a muoversi concretamente sul mercato dopo gli annunci arrivati nella giornata di ieri del nuovo direttore sportivo Giuseppe Magalini e del nuovo tecnico Moreno Longo.

Secondo il Quotidiano di Puglia per rinforzare il reparto offensivo piacciono anche altri due profili: il primo è un vero e proprio top della categoria come quel Massimo Coda, rientrato al Genoa dopo il prestito alla Cremonese, che è accostato a tutte le squadre cadette che puntano ai piani alti della classifica – Salernitana, Sassuolo e Modena su tutte – con i buoni rapporti col Genoa (si pensi agli affari Aramu e Puscas) che potrebbero giocare a favore dei biancorossi. L’altro nome è quello di Tommaso Biasci, protagonista nel Catanzaro nell’ultimo biennio e profilo ben conosciuto proprio da Magalini. In questo caso però bisognerà capire se i calabresi vorranno privarsi o meno di uno degli elementi più importanti della rosa. Molto dipenderà anche dalle idee del nuovo tecnico e di quel Ciro Polito, ex Bari, che dovrebbe sedere sulla poltrona di ds.