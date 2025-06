Baroni insiste per due azzurri, Sky: nuovi contatti Torino-Napoli per Ngonge

Il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, è da tempo nel mirino del Milan, che lo considera il profilo ideale per rinforzare la mediana. La trattativa con il club granata è in fase avanzata, e l’intesa sembra sempre più vicina. Michael Folorunsho è tra gli obiettivi del club di Cairo per sostituire Ricci a centrocampo, lo vuole Marco Baroni, che lo ha già allenato al Verona.

Per lo stesso motivo il nuovo tecnico dei granata ed ex difensore azzurro vuole anche il belga Cyril Ngonge, i contatti tra Napoli e Torino per l’esterno offensivo sono proseguiti anche nelle ultime ore. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'Originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.