Lang-Napoli, Sky: mai così vicini! Per il secondo esterno prende quota un’ipotesi

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattative del Napoli: “C’è il sì di Noa Lang, manca quello del Psv, si sta lavorando in queste ore per arrivare a una definizione totale dell’operazione. Quindi mai così vicino il giocatore olandese al Napoli. Ci sarà un altro esterno, che può essere Dan Ndoye. Il Napoli vorrebbe prima cercare un accordo definitivo con il ragazzo per abbassare le richieste del Bologna che sono molto alte, fissate a 45mln di euro.

Difficilmente sarà Jadon Sancho, per il quale si è inserita la Juventus, ma non è tanto questo il motivo. E’ una questione di priorità che in questo momento ha il Napoli, non si è proseguito da diversi giorni su questa operazione. Mentre sta prendendo sempre più quota l’ipotesi Federico Chiesa, che era già stato un nome per il Napoli per la finestra di mercato di gennaio. A proposito di contatti tra Napoli e Liverpool, vi ribadiamo che Darwin Nunez rimane il grande obiettivo in attacco, insieme a Lorenzo Lucca. Sono due profili diversi, il Napoli sceglierà la propria strategia rispetto a quello che sarà anche la composizione della rosa”.