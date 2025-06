Ultim'ora Napoli-Scalvini, Sky: interesse forte, ma per l’Atalanta è incedibile

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle trattative del Napoli, in particolare quelle per il difensore centrale: “C’è un interesse molto forte del Napoli per Scalvini, ma l’Atalanta considera incedibili i suoi top. La scelta di Juric dopo Gasperini è per dare un senso di continuità tattica, quindi la voglia dell’Atalanta è quella di trattenere i giocatori più forti. Poi è sempre stato un club che ha venduto, ma l’ha fatto nell’ultimo periodo sempre a grandissime cifre”

