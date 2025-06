Siviglia-Simeone, da Milano: c'è interesse, ma l'obiettivo era un altro

Il Napoli cerca un altro attaccante da alternare a Romelu Lukaku, l'obiettivo principale per il club azzurro sembra essere Darwin Nunez del Liverpool, con Lorenzo Lucca dell'Udinese che resta sullo sfondo. In uscita, per liberare il posto al nuovo attaccante, c'è Giovanni Simeone. Il Cholito ha diverse pretendenti, tra queste, c'è sopratutto una squadra della Liga.

A riportare su X gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante argentino, è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "Il Siviglia sta lavorando per ingaggiare un attaccante. Alvaro Morata era l'obiettivo principale, ma è in trattative avanzate con il Como. Quindi il Siviglia ha mostrato interesse per Giovanni Simeone. El Cholito è pronto ad andarsene Napoli, perché non rientra nei piani di Antonio Conte" .