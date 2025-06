Dall'Uruguay: "Nunez poco lucido per nervosismo: giocava troppo poco"

vedi letture

Ruben Sosa, stella del calcio uruguaiano ed ex calciatore di Lazio ed Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “lo conosco benissimo Darwin Nunez ed è un vero e proprio bomber d’aria di rigore. Forte di testa, bravo a far salire la squadra e a dialogare con i compagni. Forse non è molto veloce in progressione ma sotto porta ha un gran senso del gol. Quest’anno col Liverpool ha giocato poco, una media di 10/15 minuti a partita entrando dalla panchina.

Credo che questa gestione del suo minutaggio lo innervosisse a tal punto da togliergli lucidità in zona gol. Nonostante giocasse bene in quegli scampoli di partita che gli venivano concessi, ho notato che quando doveva concludere a rete era poco sereno. Per uno come lui, affamato di gol, non riuscire a giocare più minuti e soprattutto non segnare gli faceva aumentare la rabbia ed in campo si vedeva. In Nazionale invece si esprime benissimo perchè sente la fiducia dell’allenatore oltre che dell’ambiente.

E’ evidente che lui abbia voglia di cambiare club e onestamente se va al Napoli fa benissimo. Lì troverebbe un allenatore top come Antonio Conte ma soprattutto dei tifosi fantastici che ti sostengono sempre. E per un uruguaiano è fondamentale sentire il calore dei tifosi. Il Napoli e Darwin Nunez sono la soluzione perfetta l’uno per l’altro. Coesistenza con Lukaku? Interpretano il ruolo diversamente nonostante siano simili fisicamente quindi si, in certe partite possono anche giocare insieme”.