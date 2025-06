Beukema, ecco la prima offerta del Napoli! Le ultime su Ndoye e Lang

Non solo le trattative per l'attaccante, con Darwin Nunez sempre primo obiettivo, o gli aggiornamenti positivi per Juanlu, talento spagnolo classe 2003 del Siviglia individuato come vice-Di Lorenzo e terzino anche del futuro del Napoli. Il club partenopeo continua a lavorare per sbloccare le tante trattative portate avanti in questo periodo anche per il difensore centrale ed un ulteriore esterno sinistro dopo Lang che è in definizione con il Psv (che chiude 25 più 5mln di bonus).

Il Napoli dunque resta forte anche su Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna, e si lavora per raggiungere l'intesa definitiva con il giocatore. L’offerta all'attaccante è stata di tre milioni di euro e l'accordo si può chiudere per poi provare ad avvicinare le richieste del club rossoblù. Stesso discorso per Beukema: secondo Sky il Napoli ha già offerto 24mln di euro, ma è una cifra lontana rispetto alle richieste del Bologna ma si lavora per trovare l’accordo. Ci saranno presto nuovi aggiornamenti su due obiettivi prioritari nella lista del Napoli.