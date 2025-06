Beukema, il Bologna alza il muro ed il Napoli ci riprova con l'Atalanta per Scalvini

Il Napoli continua a lavorare ad un difensore di spessore per rinforzare la retroguardia in vista delle tante competizioni. Secondo quanto riferisce quest'oggi Il Mattino, c'è anche la pista che porta a Giorgio Scalvini, centrale di proprietà dell’Atalanta. La scelta di puntare sul calciatore della Dea, che Gasperini in passato ha anche schierato come centrocampista, è dettata dal fatto che il Bologna ha alzato il muro per Beukema, altro giocatore nel mirino.

Da qui dunque la scelta di riprovarci per Scalvini con la società partenopeo che ha contattato i nerazzurri per trattare. L’Atalanta dal canto suo non è disposta a cedere a cuor leggero il suo prodotto del vivaio ed il prezzo dovrebbe essere attorno ai 50 milioni di euro. Una spesa importante per il presidente De Laurentiis che però sembra essere intenzionato a soddisfare le volontà del suo allenatore in vista della prossima stagione.