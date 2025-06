Lucca, da Udine: il Napoli propone due contropartite per sbloccare la trattativa

vedi letture

La trattativa che dovrebbe portare Lorenzo Lucca all’ombra del Vesuvio è momentaneamente bloccata. Negli ultimi giorni, evidenzia il Messaggero Veneto, i rappresentanti dell’Udinese e del Napoli si sono confrontati senza riuscire a trovare un’intesa definitiva. Il club di De Laurentiis ha inserito nell’offerta due giocatori provenienti dalla Premier League per abbassare il prezzo di 40 milioni richiesti per l’attaccante friulano: il danese Jesper Lindstrom, attualmente in prestito all’Everton, e il mediano svedese Jens Cajuste, protagonista nell’Ipswich Town.

Dopo il mancato accordo, le parti si rivedranno lunedì per cercare di rilanciare la trattativa. Nel frattempo, il Napoli è frenato anche dal rifiuto di Victor Osimhen al trasferimento all’Al Hilal, club saudita pronto a offrire 75 milioni, una cessione importante per le casse azzurre.

A complicare il quadro si aggiunge l’interesse del Napoli per Darwin Núñez del Liverpool, attaccante uruguaiano dal costo elevato (50 milioni) e con un ingaggio superiore a quello pattuito con Lucca. Questi elementi fanno slittare ulteriormente la definizione dell’affare, che resta però tra le priorità della società partenopea per rinforzare il reparto offensivo.