Attaccante cercasi: per Gazzetta al Napoli piace anche Hojlund

Il Napoli tra le tante cose cerca anche un centravanti da affiancare a Romelu Lukaku. Tanti sono i nomi nel mirino, da Nunez a Lucca. Ma ne spunta un altro: secondo La Gazzetta dello Sport in lista c'è anche Rasmus Hojlund del Manchester United. Ecco quanto si legge sull'edizione odierna della Rosea:

"Il ds Manna sta trattando Lorenzo Lucca, l’attaccante dell’Udinese autore nella stagione 2024-25 di 11 reti in serie A, ma a dispetto dei tanti affari conclusi in passato sull'asse Udine-Napoli, la famiglia Pozzo non ha dato il suo via libera all’operazione. Motivo? C’è ancora differenza tra domanda e offerta. I friulani valutano Lucca oltre 30 milioni, una cifra che il club azzurro giudica troppo alta, non tanto per il valore del giocatore ma perché è ancora a secco di esperienza in Champions.

In attesa di capire se per Lucca ci sarà un’accelerata all’inizio della prossima settimana o se saliranno le quotazioni di Nunez del Liverpool (la priorità è comunque l'arrivo di un esterno offensivo, Ndoye del Bologna), il Napoli si è informato su Hojlund e le risposte ottenute dai primi contatti con l’entourage del danese sono state positive. La punta dello United è attratta dalla prospettiva di lavorare con Conte e di dividere lo spogliatoio con giocatori del calibro di De Bruyne, McTominay e Lukaku".