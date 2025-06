Galatasaray, Liverpool, Arabia Saudita? ADL ha una preferenza per la cessione di Osimhen

La cessione più importante da portare a compimento entro la fine del mercato è senza dubbio quella di Victor Osimhen. Le ultime arrivano da La Repubblica: "Osimhen sa che alla fine una soluzione si troverà e ne approfitta. Il Galatasaray lo vorrebbe ancora ed è disposto ad aumentargli lo stipendio, ma la chiusura del Napoli a un prestito bis del cannoniere in Turchia è ovviamente totale.

Non sono inoltre praticabili le soluzioni italiane, visto che la clausola rescissoria da 75 milioni per la cessione a titolo definitivo del giocatore nigeriano è valida solo per l’estero. De Laurentiis spera quindi che si faccia avanti con decisione il Liverpool, che è la squadra della Premier League più interessata, col Manchester United in scia. Oppure che si riapra al termine del Mondiale per club la pista araba".