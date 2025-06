Doppio colpo dal Bologna? Tra domanda e offerta ballano 15mln: i dettagli

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Aurelio De Laurentiis è intenzionato a regalare a Antonio Conte due nuovi talenti dal Bologna: Sam Beukema e Dan Ndoye. La dirigenza del Napoli sta intensificando i contatti con il club emiliano per concretizzare l’affare. Per Beukema, già c'è un accordo verbale per un contratto di cinque anni a 3 milioni netti a stagione, ma il Napoli deve affrontare le richieste elevate del patron Saputo, che chiede 35 milioni per il difensore olandese. Il Napoli, tuttavia, è disposto a offrire solo 25 milioni. La prossima settimana, il direttore sportivo Manna si incontrerà con il suo omologo rossoblù Sartori per cercare di trovare un compromesso.

In parallelo l’entourage di Ndoye ha già avuto colloqui con Manna, mostrando apertura a un possibile trasferimento. De Laurentiis punta a chiudere entrambe le operazioni per un totale di 55 milioni, ben al di sotto dei 70 milioni richiesti dal Bologna. Questo doppio colpo non solo rafforzerebbe la squadra, ma dimostrerebbe anche l’impegno del Napoli nel voler costruire un organico competitivo per la prossima stagione.