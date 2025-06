Dalla Spagna un nome nuovo per la mediana: piace Cardoso, ma c'è l'Atletico in pole

Nuovo nome per il centrocampo del Napoli: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Johnny Cardoso, mediano classe 2001 attualmente in forza al Real Betis. Statunitense con passaporto italiano, Cardoso è reduce da una stagione brillante in Liga, che lo ha reso uno dei profili più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo.

Al momento, però, in pole position c’è l’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno presentato una prima offerta da 25 milioni di euro, ritenuta insufficiente dal Betis, che valuta il centrocampista intorno ai 40 milioni. La squadra di Simeone è pronta a rilanciare fino a 30 milioni per chiudere rapidamente l’operazione e anticipare la concorrenza.

Cardoso, dal canto suo, avrebbe già dato un’apertura di massima al trasferimento nella capitale spagnola. Nonostante l’Atletico sembri avanti, il Napoli osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Se la trattativa dovesse protrarsi, non sono da escludere inserimenti dell’ultimo momento, anche considerando l’interesse mostrato pure dal Wolverhampton. Il club partenopeo è alla ricerca di rinforzi in mediana, e la giovane età unita alla duttilità di Cardoso rappresentano caratteristiche che piacciono molto a De Laurentiis e al nuovo staff tecnico.