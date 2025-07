Beukema, il Bologna fa un passettino verso il Napoli! Sky: ecco le ultime cifre

Il Napoli continua a lavorare su più fronti in entrata. Per la difesa, il primo nome sulla lista resta quello di Sam Beukema, centrale olandese del Bologna, individuato come rinforzo ideale per il reparto arretrato. Nelle ultime ore - riferisce Sky Sport - il club rossoblù ha rilanciato le proprie richieste economiche: ora chiede 31 milioni di euro fissi più 3 milioni di bonus, una cifra superiore rispetto all’offerta iniziale del Napoli (30+2).

Le parti restano in contatto e il dialogo è ancora aperto, ma la sensazione è che servirà un ulteriore sforzo da parte del club azzurro per chiudere l’operazione. La trattativa va dunque avanti a oltranza, con l’obiettivo di trovare un’intesa definitiva nei prossimi giorni, anche per permettere a Beukema di unirsi al gruppo in tempo per l’inizio del ritiro precampionato.