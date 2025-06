Ultim'ora Beukema-Napoli, Mediaset: incontro col padre-agente, aumenta fiducia. Più lontano Ndoye

vedi letture

Il Napoli non molla la doppia trattativa con il Bologna per Sam Beukema e Dan Ndoye. Il club di De Laurentiis ha già l'accordo con il difensore olandese, mentre ancora non ha trovato l'intesa con l'esterno svizzero. Gli ultimi aggiornamenti li riferisce su X Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato Mediaset: "Oggi c’è stato un incontro a Milano tra Giovanni Manna e Menno Beukema, padre-agente del difensore del Bologna.

Confermato accordo per 4 anni a 2,5mln di euro + bonus. Napoli a lavoro per ridurre la distanza con il Bologna ma aumenta fiducia. Distanza per Ndoye, sia su cartellino che ingaggio. La richiesta dello svizzero è di 4,5mln di euro a stagione più bonus, cifra ritenuta alta dal Napoli".