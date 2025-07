Beukema-Napoli, Sky: via libera del Bologna! Fissate le visite mediche

Sam Beukema è di fatto un nuovo difensore del Napoli. L'accordo tra il club di De Laurentiis e il Bologna era già stato trovato, si aspettavano i documenti firmati dopo gli ultimi dettagli da sistemare per efettuare le visite mediche. Il via libera da parte dei felsinei è arrivato in questi minuti. Il centrale olandese sarà dunque domani mattina a Roma per sostenere le visite a Villa Stuart, successivamente raggiungere la squadra agli ordini di Antonio Conte in ritiro a Dimaro-Folgarida.

Beukema arriverà per rinforzare il reparto arretrato dei campioni d'Italia. Il classe 1998 dopo le visite firmerà un contratto col Napoli fino al 2030. L’operazione si è conclusa per 30 milioni di euro più 3 di bonus. Quindi non i 35mln chiesti inizialmente dal Bologna. Il club azzurro dunque si prepara ad accogliere oltre a Lorenzo Lucca, in arrivo in queste ore in Val di Sole, anche Beukema. A riferirlo è Sky Sport.