Bijol, è l'estate dell'addio all'Udinese: al Napoli piace da un po', ma c'è concorrenza

Jaka Bijol è uno dei calciatori più chiacchierati per l'estate di calciomercato che verrà. Sloveno di Vuzenica, classe '99, è sbarcato a Udine nell'estate 2022: una operazione da circa quattro milioni di euro, un vero e proprio affare per un calciatore che fin dal suo arrivo è stato una colonna della squadra bianconera. Che dall'estate 2022 ad oggi ha collezionato oltre 70 presenze ufficiali con l'Udinese oltre a quelle con la Slovenia, nazionale in cui gioca stabilmente dall'autunno 2018.

Tre anni dopo il suo arrivo in Italia Bijol è ora pronto per l'approdo in una big. Per la verità lo era già la scorsa estate quando Bologna e Roma si fecero avanti con proposte diverse trovando però l'opposizione di un club - quello friulano - che ne chiedeva almeno venti. Che era reduce da una salvezza raggiunta all'ultima curva e non voleva privarsi di una delle sue (poche) certezze.

Una stagione più tardi la situazione in casa Udinese è completamente diversa. La squadra di Runjaic per larghi tratti di questo campionato è stata la sorpresa della stagione, salvo poi calare a salvezza già abbondantemente acquisita. L'Udinese oggi è società che può tornare a fare ciò che ha sempre fatto, a fondare il suo calciomercato su importanti plusvalenze, e Bijol questa estate è uno dei primi indiziati ad andar via. Già, ma dove?

Detto che Roma e Bologna, club che già l'hanno cercato la scorsa estate, possono tornare alla carica, c'è da monitorare anche cosa farà il Napoli: lo sloveno oggi non è la prima scelta del Direttore Sportivo Giovanni Manna, ma è calciatore che piace. E' una opzione, una pista da seguire. Non c'è al momento l'Inter, potrebbe presto esserci la Premier League. Tutto insomma è ancora da definire ma c'è una certezza: l'Udinese dopo tre stagioni non farà le barricate per trattenere Bijol. A riportarlo è TMW.