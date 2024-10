Bomba dalla Spagna: Napoli su Rashford! Conte insiste per ripetere un colpo alla McTominay

Marcus Rashford non rientra più nei piani del Manchester United, club che sarebbe pronto a cederlo nelle prossime finestre di mercato. Tuttavia, sebbene sia stato accostato anche a big del calibro di Real Madrid, Barcellona, PSG e Bayern Monaco, adesso sembrerebbero tre le società più interessate a lui: Aston Villa, Olympique Marsiglia e anche il Napoli.

A riferirlo è il quotidiano spagnolo El Nacional, secondo cui gli azzurri sono in pole: "In particolare, è Antonio Conte quello che insiste più di tutti affinché il consiglio d'amministrazione della squadra italiana ci riprovi per una stella dello United , come ha fatto recentemente con Scott McTominay, che è diventato subito essenziale".