Gazzetta - De Bruyne intrigato dal progetto Napoli: sul piatto un biennale con opzione

Kevin De Bruyne e Napoli, una suggestione che prende corpo e va oltre il semplice interesse. Il fuoriclasse belga del Manchester City, in scadenza di contratto, sta seriamente valutando l’idea di chiudere la propria avventura europea proprio in Serie A, con la maglia azzurra. Un’ipotesi romantica ma concreta, alimentata da legami affettivi profondi: De Bruyne ha scelto la Campania per sposarsi nel 2017, a Sant’Agnello, e la famiglia è da sempre affascinata dal fascino di Napoli e dintorni.

Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha già mosso i primi passi importanti: ad aprile ha incontrato De Bruyne a Manchester, illustrandogli progetto tecnico e ambizioni del club. L’accoglienza è stata positiva: come si legge su La Gazzetta dello Sport, KDB si è detto lusingato e interessato, anche per la possibilità di ritrovare l’amico Lukaku e magari ricevere la “spinta” dell’ex compagno Mertens, ancora molto legato alla città. Sul piatto il Napoli ha messo un biennale con opzione per il terzo anno.