Retroscena De Bruyne: la moglie è già stata a Napoli per valutare due aspetti, i dettagli

Kevin De Bruyne e Napoli, una suggestione che prende corpo e va oltre il semplice interesse. Il fuoriclasse belga del Manchester City, in scadenza di contratto, sta seriamente valutando l’idea di chiudere la propria avventura europea proprio in Serie A, con la maglia azzurra. Un’ipotesi romantica ma concreta, alimentata da legami affettivi profondi: De Bruyne ha scelto la Campania per sposarsi nel 2017, a Sant’Agnello, e la famiglia è da sempre affascinata dal fascino di Napoli e dintorni.

Il Napoli, dal canto suo, ha già messo sul tavolo un’offerta biennale con opzione per un terzo anno. La trattativa resta complessa, soprattutto per l’ingaggio, ma procede con decisione. Un segnale forte è arrivato anche dal recente soggiorno partenopeo della moglie Michele, in cerca di casa e servizi per i tre figli della coppia: la logistica e la qualità della vita saranno decisive nella scelta. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.