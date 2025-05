KK - Osimhen non potrà giocare in Italia l'anno prossimo per una clausola: i dettagli

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal lanciando una notizia sul futuro di Victor Osimhen: “Siamo tutti a conoscenza della clausola rescissoria di Victor Osimhen di 75 milioni di euro, ma vi do una notizia in esclusiva. Nel contratto c’è una postilla, la clausola impone che Osimhen non possa giocare in Serie A”.

