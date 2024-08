Brescianini in arrivo! Visite mediche e firma programmate: i dettagli

Il quarto colpo di mercato del Napoli in quest'estate è ormai in arrivo e sarà Marco Brescianini. Il centrocampista, proveniente a titolo definitivo dal Frosinone, questa settimana dovrebbe aggregarsi alla formazione di Antonio Conte e a quel punto essere anche a disposizione dell'allenatore salentino per il debutto in campionato contro l'Hellas Verona.

Stando a quanto riferito da Nicolò Schira, esperto di mercato, il classe 2000 sosterrà le visite mediche e apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà al club azzurro nelle prossime 48 ore. Questo è quanto scrive il collega su X: "Visite mediche previste e firma per Marco Brescianini con il Napoli entro 48 ore".