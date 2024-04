Caccia all'erede di Osimhen: il Napoli segue tre attaccanti su tutti, i nomi

TuttoNapoli.net

Al momento del rinnovo del contratto, tra il Napoli e Victor Osimhen ci fu una sorta di patto: io firmo il prolungamento con clausola, ma tu mi lasci partire la prossima estate. E così sarà. La cessione del centravanti nigeriano pare scontata, con il Paris Saint-Germain sempre in pole position e le big di Premier League che continuano a monitorare la situazione. A quel punto, però, il club azzurro dovrà darsi da fare e consegnare al prossimo allenatore un erede di livello.

Tre nomi caldi

Il club azzurro, consapevole dell'addio di Osimhen, ci pensa già da qualche mese ed è dunque molto vigile sul mercato degli attaccanti. In estate potrebbe scatenarsi un bel valzer di punte a livello internazionale e così sono tanti i profili al vaglio della dirigenza, tre su tutti: Jonathan David del Lille (24 anni) e Santiago Gimenez del Feyenoord (23 il 18 aprile), ma anche il bomber della Primeira Liga portoghese, Viktor Gyökeres, svedese di 25 anni (26 a giugno) e 36 gol in 42 partite con lo Sporting di Lisbona.

Gyokeres lascia lo Sporting?

Quest'ultimo lascerà quasi sicuramente lo Sporting, come ha fatto intendere il suo agente Hasan Cetinkaya ieri in un'intervista rilasciata a Record: "In Premier lo vogliono, al momento non abbiamo fatto alcuna scelta. Il futuro di Gyokeres è legato a quello di Amorim (vicino al Liverpool, ndr), lo scorso anno è andato allo Sporting per lui. Vediamo cosa dice il club, che ha bisogno di vendere. In Inghilterra tanti club vorrebbero acquistarlo. Posso dire che con lo Sporting non c'è alcuna trattativa in merito al rinnovo. Riguardo al futuro parleremo anche con il presidente per capire il da farsi: finora non abbiamo fatto nessuna scelta, mancano ancora otto partite".