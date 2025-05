Il Roma su Meret: "C'è un 'ma' sul nuovo contratto, idee diverse"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Tra i temi trattati, anche quello relativo al rinnovo di Meret con una trattativa che sembrava conclusa ma con l'annuncio che slitta. Il motivo? Lo spiega proprio Scotto nel suo intervento: “Meret non ha rinnovato perché la trattativa è ancora in corso. C’è un ‘ma’ che riguarda l’uscita da questo contratto che vede il Napoli e il giocatore con idee diverse. Anguissa, invece, non ha voluto rinnovare”.

