Rai, Paganini annuncia: “Giuntoli vuole portare Osimhen e Anguissa alla Juve”

Il giornalista ed esperto di mercato Rai, Paolo Paganini, è stato ospite di Fuori di Juve, trasmissione di Radio Bianconera. Ed è partito dai prossimi scontri diretti dei bianconeri: "L'atteggiamento della Juve, al di là del passo falso avuto a Parma, credo sia molto propositivo. Non bisogna dimenticare, oltre alle colpe varie, che ci sono stati tanti infortuni. L'approccio della Juve però mi è piaciuto e credo che lo rivedremo anche col Bologna. La cura Tudor sta funzionando. Ha puntato molto su quelli che sono i valori della Juve, lo spirito di appartenenza, ha ridato serenità allo spogliatoio, ho visto giocatori rigenerati. E' una Juve che può affrontare i due big match con la testa giusta. Io la ritengo favorita per la corsa Champions".

E sul contratto "a tempo" del tecnico croato ha detto: "Andrà via? Dipende dai candidati a sostituirlo. Si parla tanto di un possibile ritorno di Conte, che è legato da un contratto importante col Napoli e trattare con ADL è difficile. Poi c'è l'ipotesi Gasperini, un altro dal dna bianconero, ma se centra l'obiettivo Champions è giusto che Tudor si giochi le sue carte e possa avere la riconferma. Il favorito? In ordine metto Conte, Gasperini e Mancini".

Destinato all'addio invece Dusan Vlahovic: "Da quello che so, Giuntoli sta lavorando pesantemente per rinforzare l'attacco ed è avanti su alcune trattative importanti. Per quanto riguarda Vlahovic, c'è la possibilità della Premier e della Turchia, ma la Juve non vuole deprezzare troppo un capitale come Vlahovic. Per me proveranno fino all'ultimo a prendere Osimhen, perché è lui che lo ha portato a Napoli e ha un rapporto personale molto buono col calciatore e l'entourage. Dovrai trattare con ADL e non sarà facile. Potrebbe però essere determinante la volontà del calciatore".

Mentre su Douglas Luiz ha aggiunto: "Andrà via, anche la Juve cercherà di non fare una minus-valenza, che ha mercato comunque in Premier. Io sul centrocampo poi so che la Juventus possa tenere d'occhio i parametri zero, vedi Anguissa che non ha rinnovato col Napoli. Se deve fare un sacrifico, Giuntoli lo farà in attacco. Io credo che rimarrà Giuntoli, che sta già lavorando alacremente per il futuro. Non credo che se arrivi Conte lui andrà via. Il progetto Giuntoli comunque alla proprietà Juve piace, nonostante gli errori di quest'anno e si sta già lavorando in prospettiva".