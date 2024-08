Cajuste, addio Napoli! Scambio documenti col Brentford, pronte visite mediche. Le cifre

Jens Cajuste saluta il Napoli. Dopo aver rifiutato il Galatasaray, lo svedese sarà accontentato. La prossima stagione giocherà in Premier League, al Brentford. Scambio di documenti in corso tra i due club mentre il giocatore, che ieri non ha partecipato alla partitella, è pronto a partire per le visite mediche. Affare da 10 milioni di sterline, circa 12 milioni di euro. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

