Cajuste-Besiktas, c’è l’accordo! Conferme dalla Turchia: cifre e dettagli dell’affare

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, sia in entrata che in uscita. Mentre le trattative per Noa Lang dal PSV Eindhoven e Sam Beukema dal Bologna sono in fase avanzata e si avvicinano alla chiusura, il club partenopeo è attivo anche nella gestione dei giocatori in esubero, in particolare quelli rientrati dai vari prestiti.

Tra questi c'è Jens Cajuste, centrocampista svedese classe 1999, che non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte per la prossima stagione. Il suo futuro sembra ormai segnato: come riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato turco Yağız Sabuncuoğlu, il Besiktas è molto vicino a definire l'acquisto del giocatore. I due club hanno trovato un accordo: l’operazione si sta sviluppando sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto condizionato fissato a circa 6,5 milioni al verificarsi di determinate condizioni e presenze del giocatore.