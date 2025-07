Cajuste-Besiktas, manca un dettaglio: da definire le presenze per l'obbligo condizionato

Il Napoli prova a sbloccare anche il mercato in uscita, dopo aver fatto enormi passi in avanti per formalizzare gli arrivi di Noa Lang dal Psv Eindhoven e di Sam Beukema col Bologna. Il club campione d'Italia è in movimento a sistemare anche diversi esuberi rientrati dai prestiti. Tra questi c'è sicuramente Jens Cajuste, centrocampista classe 1999 reduce dal prestito all'Ipswich e che non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte.

Per lo svedese è stata trovata la soluzione turca, sponda Besiktas. C'è già l'accordo totale tra le parti sulle cifre e la formula dell'operazione - un prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto condizionato a circa 6,5 milioni - tanto che il calciatore è già in viaggio verso la Turchia per svolgere le visite mediche. Tuttavia, stando a quanto riportato da Sky Sport, manca ancora da definire un ultimissimo dettaglio: il numero di presenze da raggiungere affinché scatti l'obbligatorietà del riscatto. L'affare comunque non è a rischio.