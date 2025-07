Cajuste-Besiktas, novità sulla formula: diritto di riscatto può diventare obbligo

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha riferito le ultime sul mercato del Napoli attraverso il proprio canale Youtube: "Un aggiornamento sulle uscite del Napoli. In entrata, invece, si sta iniziando lo scambio di documenti per quanto riguarda Noa Lang, aspettiamo ancora che il Napoli prenoti le visite mediche per l'esterno. Poi ci sarà il ‘Here we go’ per Noa Lang al Napoli con un accordo verbale, come raccontato ieri, raggiunto tra tutte le parti coinvolte.

A livello di uscita Jens Cajuste è sempre più verso il Besitkas, un'operazione che si farà con la formula del prestito: 1 milione di euro e 6 milioni e mezzo di diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni e presenze del giocatore. E allora Cajuste sempre più verso la Turchia dove raggiungerebbe Tammy Abraham, altra notizia esclusiva che vi abbiamo raccontato durante le ultime settimane. E allora Cajuste verso l'uscita dal Napoli, che continua a sfoltire la rosa in attesa di ulteriori rinforzi”.