Cajuste-Brentford, tutte le cifre dell'affare in prestito oneroso e obbligo di riscatto condizionato

vedi letture

Questione di ore per il passaggio di Jens Cajuste al Brentford. Il centrocampista non dovrebbe far parte neanche dei convocati per la sfida di questa sera al Modena in Coppa Italia e l'esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano, sui suoi canali social ha chiarito i termini dell'operazione tra il Napoli e gli inglesi: l'operazione che porterà il centrocampista al Brentford s'è chiusa per una cifra di 1,5mln di euro per il prestito oneroso più 11mln di euro per il diritto di riscatto che potrà diventare obbligo al raggiungimento di alcune condizioni.

Siete fuori casa o in vacanza? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)