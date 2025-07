Caos Beukema, il Bologna replica: per evitare il raduno devi convincere il Napoli e non noi

Sam Beukema non ha ancora avuto l'ok dal Bologna per trasferirsi al Napoli. La trattativa tra le due società va avanti, manca poco per l'intesa. Una distanza minima che però va colmata. Il Resto del Carlino oggi in edicola fa sapere che il centrale ha chiesto di essere ceduto al club azzurro già tre volte negli ultimi giorni con il lavoro del papà-agente. Il Bologna però ha chiesto 35 milioni e non intende fare passi indietro. Il Bologna avrebbe fatto sapere al giocatore che non è col club rossoblù che deve parlare, ma con il Napoli che - ad oggi - non accontenta le richieste del Bologna. Insomma, partita ancora aperta.

Il Napoli ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ottime stagioni sia con Thiago Motta che con Italiano. Rendimento costante. Qualità indiscusse. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi, Beukema in pole, è lui la prima scelta del club e ora ci siamo, o quasi. Manca davvero poco alla fumata bianca.