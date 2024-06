Ceccarini: "Spinazzola idea molto concreta, presto ci saranno novità"

Niccolò Ceccarini, giornalista di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Spinazzola è un’ipotesi molto concreta per il Napoli, nei prossimi giorni mi aspetto delle novità. Il Napoli è molto determinato su Spinazzola che è un nome caldissimo. Oltre ad Hermoso e Rafa Marin sono convinto che il Napoli voglia anche Buongiorno. Anche questa è un’operazione su cui concentrarsi, il Napoli ha la voglia di fare un grande investimento in difesa ed hanno scelto Buongiorno”.